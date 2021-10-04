نشرة الأحد.. هدف عالمي لصلاح.. ثنائية مصطفى محمد.. وانضمام حجازي للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأحد 3 أكتوبر 2021.

أول رد رسمي من الوحدة الإماراتي على أنباء التفاوض مع موسيماني

معسكر المنتخب.. انضمام حجازي.. وتقسيم المران على مرحلتين

وردة يشارك في هدف فوز أنورثوسيس على أبويل بالدوري القبرصي (فيديو)

في بيان رسمي.. لجنة الزمالك تؤكد صحة الإجراءات الخاصة بانتخاب مجلس جديد

مصطفى محمد يسجل ثنائية في فوز جالاتا سراي على ريزه سبور بالدوري التركي

ريال مدريد يسقط أمام إسبانيول بثنائية في الليجا

مران الأهلي.. استجابة لطلب أفشة.. مشاركة الشحات.. وراحة لشريف

هدف عالمي و"أسيست" لصلاح.. سيتي يخطف التعادل من ليفربول ويحرمه من الصدارة

أول خسارة.. رين يوقف قطار باريس بثنائية

كاف يخطر الزمالك بطاقم حكام مباراة توسكر الكيني

ثلاثية في أسبوع .. "المعجزة" هنا جودة تحتكر بطولات الجمهورية لتنس الطاولة

الزمالك يستعد لتوسكر الكيني بمباراة ودية