الزمالك: نخوض مونديال الأندية لليد للمنافسة وليس للتمثيل المشرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد حمادة عبد الباري رئيس جهاز كرة اليد بالزمالك، أن الفريق الأبيض، يخوض منافسات كأس العالم للأندية لكرة اليد، للمنافسة وليس للتمثيل المشرف.

وقال عبد الباري في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "نحن نمثل مصر ونتمنى دعوات المصريين، ونلاعب برشلونة وهو يمثل منتخب عالم، وهدفنا الفوز على برشلونة بما إن لاعبي الفريق يمثلوا قوام المنتخب وخاضوا مباريات كبيرة مع المنتخب أمام الدنمارك وغيرهم".

وأضاف: "نذهب لخوض منافسات كأس العالم للأندية للمنافسة وليس للتمثيل المشرف".

وأكمل: "عدد اللاعبين في البعثة هو 20 لاعب، ولكن العدد المنصوص عليه في لائحة البطولة هو 16 لاعب فقط، ولكن نأخذ جميع اللاعبين تحسباً لأي شيء قد يحدث لأي لاعب".

وأتم عبد الباري: "مدرب الفريق رفض الاستعانة بأي لاعب أجنبي لخوض مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد، ورفض أيضاً تأجيل مباريات الدوري لاعتبارها استعداد لخوض البطولة".