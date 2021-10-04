3 أرقام لصلاح بهدفه "العالمي" في مانشستر سيتي (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استطاع محمد صلاح نجم فريق ليفربول أن يسجل هدفًا رائعًا في شباك فريق مانشستر سيتي بالجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي، في لقاء أقيم على ملعب "الآنفيلد".

صلاح واصل أهدافه مع ليفربول خلال الموسم الحالي، حيث رفع "مو" رصيده من الأهداف إلى ستة أهداف ليصبح في صدارة هدافي بريميرليج متساويًا مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي والذي سجل في شباك كريستال بالاس خلال هذه الجولة.

النجم المصري حقق العديد من الأرقام بهدفه في شباك مانشستر سيتي، وهذا ما سوف نسلط عليه الضوء في التقرير التالي:

- الهدف السابع في السيتي:

سجل محمد صلاح هدفه السابع في مانشستر سيتي منذ انتقاله إلى ليفربول في صيف 2017 قادمًا من فريق روما الإيطالي.

صلاح واصل أيضًا أهدافه في مباراة مانشستر سيتي بعدما سجل الهدف الثالث في آخر ثلاث مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي، حيث سجل "مو" هدفين بواقع هدف في الدور الأول وآخر في الدور الثاني.

- هدف لمعادلة دروجبا:

أصبح محمد صلاح يمتلك في رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي 103 هدف بواقع 101 هدف مع ليفربول وهدفين سجلهما عندما كان في صفوف تشيلسي.

واقترب محمد صلاج من معادلة رقم النجم الإيفواري السابق ديديه دروجبا هداف تشيلسي والذي سجل 104 هدف، حيث يتربع الفيل الإيفواري في صدارة الهدافين الأفارقة ويأتي من خلفه صلاح.

ومن المقرر أن يواجه صلاح مع فريقه ليفربول نظيره واتفورد في الجولة المقبلة والمقرر لها عقب فترة التوقف الدولي وتحديدًا في 16 أكتوبر المقبل.

- انطلاقة مشابهة:

عادل محمد صلاح نفس انطلاقته في 2018 بعدما سجل في سبع مباريات متتالية بجميع المسابقات.

صلاح استطاع أن يعادل نفس الانطلاقة بتسجيله في جميع مباريات ليفربول خلال هذا الموسم ماعدا مباراة كانت أمام بيرنلي في الجولة الثانية.

وعقب مباراة بيرنلي لعب ليفربول سبع مباريات بواقع خمس مباريات في الدوري الإنجليزي ومباراتين في دوري أبطال أوروبا استطاع صلاح أن يسجل في جميعهم.