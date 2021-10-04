جدول ترتيب الدوري المغربي إنوي بعد نتائج مباريات اليوم «سقوط الرجاء، وتعادل الوداد»

تعرف على جدول ترتيب الدوري المغربي إنوي، بعد نتائج مباريات اليوم الاحد 3-10-2021 في الجولة 5، والتي شهدت الخسارة الأولى لفريق الرجاء، والتعادل الأول لغريمه الوداد.

وسقط الرجاء أمام نهضة بركان بهدفين مقابل هدف واحد، ليحقق الأخير انتصاره الأول في البطولة الإحترافية تحت قيادة المدرب الكونجولي فلورينت لبينجي في المباراة التي أقيمت على ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء.

وتعد هزيمة الرجاء اليوم هي الأولى له هذا الموسم بعد فوزه في أول 4 جولات على يوسفية برشيد، أولمبيك خريبكة، الشباب الرياضي السالمي، وإتحاد طنجة.

وفشل الوداد في استغلال فرصة اعتلاء الصدارة بالشكل المثالي، بعدما وقع في فخ التعادل السلبي مع مستضيفه شباب المحمدية، في المباراة التي أقيمت على ملعب البشير، ليكتفي بفارق النقطة الواحدة مع غريمه الرجاء.

وشهدت باقي مباريات اليوم في الدوري المغربي تعادل الفتح الرباطي مع الجيش الملكي بهدفٍ لمثله في الملعب البلدي بالقنيطرة ليظل دون انتصار حتى الآن، بينما تجاوز مولودية وجدة مستضيفه حسنية أكادير بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب أدرار.

جدول ترتيب الدوري المغربي إنوي بعد نتائج مباريات اليوم

1- الوداد – 13 نقطة – لعب 5

2- الرجاء – 12 نقطة – لعب 5

3- الدفاع الحسني الجديد – 11 نقطة – لعب 5

4- الشباب الرياضي السالمي – 9 نقاط – لعب 5

5- مولودية وجدة – 8 نقاط – لعب 5

6- نهضة بركان – 7 نقاط – لعب 5

7- شباب المحمدية – 6 نقاط – لعب 5

8- أولمبيك آسفي – 6 نقاط – لعب 5

9- الجيش الملكي – 6 نقاط – لعب 5

10- أولمبيك خريبكة – 5 نقاط – لعب 5

11- المغرب الفاسي – 5 نقاط – لعب 5

12 – إتحاد طنجة – 4 نقاط – لعب 5

13- حسنية أكادير – 4 نقاط – لعب 5

14 – يوسفية برشيد – 4 نقاط – لعب 5

15- الفتح الرباطي – 3 نقاط – لعب 5

16- سريع وادي زم – نقطتين – لعب 5