جدول ترتيب الدوري الايطالي بعد نتائج مباريات اليوم «نابولي يتصدر، وميلان يُلاحقه»

تعرف على جدول ترتيب الدوري الايطالي «السيري آ»، بعد نتائج مباريات اليوم الاحد 3-10-2021 في الجولة 7، التي شهدت حفاظ نابولي على الصدارة، واستعادة ميلان مركز الوصافة.

واصل نابولي عروضه القوية تحت قيادة المدرب لوتشيانو سباليتي في الدوري الايطالي هذا الموسم بتحقيقه العلامة الكاملة (7 انتصارات متتالية)، بالفوز على فيورنتينا اليوم بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب الأخير «أرتيميو فرانكي».

وتعد انطلاقة نابولي المثالية في السيري آ هذا الموسم (7 انتصارات من أول 7 جولات)، هي المرة الثانية في تاريخه بعد 2017/18، بثمانية انتصارات في أول ثمانية مباريات تحت قيادة ماوريتسيو ساري.

وكان فريق الجنوب متأخرًا في النتيجة أمام فيورنتينا بهدفٍ سجله لوكاس مارتينيز كوارتا في الدقيقة (28)، قبل أن يتعادل عن طريق هيرفينج لوزانو عند الدقيقة (39)، فيما تمكن أمير رحماني من تسجيل الهدف الثاني بعد انطلاقة الشوط الثاني بخمس دقائق (50).

على الجانب الآخر، استطاع ميلان حصد 3 نقاط ثمينة من قلب ملعب جيويس بالفوز على اتلانتا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسجل له كل من، دافيد كالابريا، ساندرو تونالي، رفائيل لياو في الدقائق (1، 43، 78)، فيما سجل هدفي صاحب الأرض، دوفان زاباتا في الدقيقة (86)، وماريو باساليتش (90).

أما عن باقي مباريات اليوم في الدوري الايطالي، سقط لاتسيو بشكل مفاجئ أمام مستضيفه بولونيا بثلاثية نظيفة، واكتسح هيلاس فيرونا ضيفه سبيزيا برباعية نظيفة، كما تجاوز روما ضيفه إمبولي بهدفين دون رد، فيما فرض التعادل الإيجابي نفسه على لقاء سامبدوريا واودينيزي بنتيجة (3-3).

جدول ترتيب الدوري الايطالي بعد نتائج مباريات اليوم

1- نابولي 21 نقطة – لعب 7 – سجل 18 هدف – استقبلت شباكه 3

2- ميلان 19 نقطة – لعب 7 – سجل 15 – استقبلت شباكه 5

3- الانتر 17 نقطة – لعب 7 – سجل 22 – استقبلت شباكه 8

4- روما 15 نقطة – لعب 7 – سجل 16 – استقبلت شباكه 8

5- فيورنتينا 12 نقطة – لعب 7 – سجل 10 – استقبلت شباكه 11

6- لاتسيو 11 نقطة – لعب 7 – سجل 15 – استقبلت شباكه 12

7- يوفنتوس 11 نقطة – لعب 7 – سجل 11 – استقبلت شباكه 10

8- اتلانتا 11 نقطة – لعب 7 – سجل 10 – استقبلت شباكه 9

9- بولونيا 11 نقطة – لعب 7 – سجل 12 – استقبلت شباكه 14

10- إمبولي 9 نقاط – لعب 7 – سجل 9 – استقبلت شباكه 12

11- تورينو 8 نقاط – لعب 7 – سجل 9 – استقبلت شباكه 7

12- هيلاس فيرونا 8 نقاط – لعب 7 – سجل 15 – استقبلت شباكه 14

13- اودينيزي 7 نقاط – لعب 7 – سجل 9 – استقبلت شباكه 11

14- ساسولو 7 نقاط – لعب 7 – سجل 7 – استقبلت شباكه 9

15- سامبدوريا 6 نقاط – لعب 7 – سجل 10 – استقبلت شباكه 13

16- جنوى 5 نقاط – لعب 7 – سجل 10 – استقبلت شباكه 16

17- فينيسيا 5 نقاط – لعب 7 – سجل 5 – استقبلت شباكه 12

18- ساليرنيتانا 4 نقاط – لعب 7 – سجل 5 – استقبلت شباكه 15

19- سبيزيا 4 نقاط – لعب 7 – سجل 8 – استقبلت شباكه 19

20- كالياري 3 نقاط – لعب 7 – سجل 8 – استقبلت شباكه 16