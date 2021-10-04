بيب جوارديولا: ما يفعله محمد صلاح دليل على أنه أفضل لاعب في العالم

اعترف مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، بموهبة النجم المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول والدوري الانجليزي الممتاز، معتبراً إياه أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي.

وأبهر النجم الدولي المصري «محمد صلاح» عشاق الساحرة المستديرة حول العالم بتألقه اللافت أمام مانشستر سيتي يوم الاحد 3 أكتوبر 2021، بصناعته لهدف وتسجيله لآخر بطريقة مارادونية، في تعادل الفريقين ضمن الجولة السابعة في الدوري الانجليزي الممتاز.

وقال المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بيب جوارديولا عن هدف محمد صلاح “لم أر شيئًا مثله من قبل، يجب أن يكون أفضل جناح في الدوري وأفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي، لا أحد يفعل ذلك مثله “.

ويعتبر النجم المصري محمد صلاح أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز منذ قدومه من روما الإيطالي صيف 2017، حيث نافس دائماً على لقب هداف الدوري، مع تتويجه بجائزة الهداف في موسمين مع فريق يورجن كلوب، بالإضافة إلى العروض المميزة التي يبصم عليها.