الامارات | «لولوا» تخوض تحدي كأس الوثبة في تولوز

شكرا لقرائتكم خبر عن «لولوا» تخوض تحدي كأس الوثبة في تولوز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواجه المهرة «لولوا»، لشركة شادويل في فرنسا، التحدي في سباق كأس الوثبة ستاليونز (بري نيدجاري)، الذي سيقام عصر اليوم بمضمار تولوز الفرنسي، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي إقامة سلسلة كأس الوثبة ستاليونز تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تماشياً مع إستراتيجية المهرجان، بهدف دعم ملاك ومربي الخيول العربية في معظم دول العالم.

وخصص سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2100 متر على الأرضية العشبية، وتشارك فيه ثمانية من نخبة الخيول في سن أربع سنوات فما فوق، صاحبة الإنجازات على الصعيد الدولي، وتبلغ جائزته المالية 14 ألف يورو.

وكانت «لولوا» قد خاضت سباقات في مضامير دونكاستر، ولفرهامبتون، نيوبري، وجود وود، حيث حققت الفوز مرة، وحلت ثالثة وخامسة في سباق الفئة الأولى.

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