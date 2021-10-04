الامارات | لاعب كلباء يستعد لمواجهة ميسي في تصفيات أميركا الجنوبية

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب كلباء يستعد لمواجهة ميسي في تصفيات أميركا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترف لاعب فريق اتحاد كلباء، الدولي البيروفي وايلدر كارتاخينا، بأن المواجهات الثلاث التي سيخوضها مع منتخب بلاده في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، ستكون في غاية الصعوبة، خصوصاً المواجهة المرتقبة مع الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي في بوينوس آيرس في 14 الجاري.

وقالت صحيفة «ديبور» البيروفية: «إن كارتاخينا كان سيفقد فرصة الانضمام للقائمة الموسعة لمنتخب بلاده بعد انتقاله لصفوف اتحاد كلباء، لكن وجود اللاعب في قائمة المدرب الأرجنتيني ريكاردو جاريكا أصبح أمراً شائعاً بعكس التوقعات التي ظهرت في البداية، وإن اللاعب كان من أوائل الذين وصلوا إلى مقر تدريبات المنتخب».

وقال كارتاخينا: «إنه سيحاول بذل قصارى جهده بعد أن وصل مرحلة جيدة من الجاهزية، وإنه يشعر بالثقة بقدرة على مساعدة المنتخب»، وأضاف: «سأعمل بجد للدخول في قائمة المنتخب، أدرك أنها مهمة صعبة، عموماً لدينا مواجهة صعبة للغاية على ملعبنا، وبعد ذلك لدينا رحلتين خارج الوطن لذلك نحن نريد الحصول على أكبر عدد من النقاط من هذه المواجهات».

وتستقبل بيرو نظيرتها تشيلي، الخميس المقبل، وتخوض مباراتين متتاليتين خارج أرضها أمام بوليفيا في لاباز 10 أكتوبر، والأرجنتين في بوينوس آيرس 14 أكتوبر، وتحل بيرو في المركز السابع بثماني نقاط، بفارق خمس نقاط خلف كولومبيا التي تحتل المركز الخامس، الذي يؤهل لملحق «الفيفا».

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