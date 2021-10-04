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الامارات | موعد مباراة المنتخب مع إيران.. الخميس المقبل «8:45»

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منصور السندي ■ دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّد اتحاد كرة القدم الساعة 8:45 من مساء الخميس المقبل موعداً لمباراة المنتخب الوطني مع نظيره الإيراني، على استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي، ضمن الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى في الدور الحاسم للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، علماً بأن المنتخب بدأ تحضيراته اليومية للقاء، وأدى عدداً من الحصص التدريبية بقيادة المدرب الفني الهولندي بيرت فان مارفياك.

وأعلن اتحاد الكرة، على صفحته الرسمية عبر«تويتر»، عن طرح تذاكر المباراة إلكترونياً عبر موقع شركة «بلاتينيوم ليست».

ووفقاً للبروتوكول الصحي المعتمد الخاصة بـ«كوفيد-19»، سيكون الحضور متاحاً بنسبة 60% من سعة الملعب.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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