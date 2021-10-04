الامارات | بيج رامي وسيمون باندا يتقدمان المشاركين في معرض دبي لبناء الأجسام

شكرا لقرائتكم خبر عن بيج رامي وسيمون باندا يتقدمان المشاركين في معرض دبي لبناء الأجسام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة الخامسة من «معرض دبي لبناء الأجسام» عن مشاركة أكثر من 250 شركة عارضة من أهم العلامات التجارية العالمية المتخصصة بالرياضة والمغذيات واللياقة البدنية وبناء الأجسام، من 25 دولة من مختلف دول العالم.

ويقام «معرض دبي لبناء الأجسام» إلى جانب «معرض دبي للنشاط والحيوية»، تحت مظلة مجلس دبي الرياضي في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري.

وقال بيان صادر عن اللجنة المنظمة إن المعرض سيستقطب 600 رياضي من مختلف العالم، من بينهم مجموعة من أبطال العالم في بناء الأجسام واللياقة البدنية، الذين سيعقدون جلسات تعارف ولقاء مع الإعلام وزوار المعرض خلال فترة انعقاده.

ويتقدم المشاركين بطل العالم روني كولمان، الملقب بمستر أولمبيا، والذي يملك في رصيد 26 لقبا في بطولة العالم لبناء الأجسام، والمصري بيج رامي، حامل لقب بطل العالم مستر أولمبيا لعام 2020، والبريطاني سيمون باندا، أحد أبرز 10 مؤثرين في مجال اللياقة البدنية على مستوى العالم، حسب تصنيف مجلة فوربس العالمية، وجون لا روزا لاعب كمال الأجسام المحترف، وصاحب المركز الأول في بناء الأجسام ببطولة تورونتو برو للرجال، وكيفن ليفرون وصيف بطل العالم في مستر أولمبيا، ولاري ويلز صاحب الرقم القياسي العالمي لرفع الأثقال، ولاين نورتون، وهولي باكستر، وغيرهم من الأبطال في اللياقة البدنية وبناء الأجسام ورفع الأثقال.

وأشار البيان إلى أن: «المعرض يضم مجموعة استثنائية من العروض والأنشطة المتنوعة، التي تشمل مشاركة أشهر الشخصيات الرياضية العالمية، وأبرز الأكاديميات في مجال اللياقة البدنية، وسيشهد إطلاق حزمة من أحدث منتجات اللياقة البدنية والأجهزة الرياضية، إلى جانب تقديم مجموعة من الدروس الرياضية الجماعية، ومسابقات اللياقة البدنية، والنقاشات التفاعلية المرتبطة بموضوعات الصحة والعافية».

كما سيشهد المعرض مجموعة من المسابقات الرياضية، واختبارات اللياقة البدنية، التي تحدد مستوى القدرات البدنية للمشاركين من عشاق الإثارة والتمارين القاسية.

ويعد معرض دبي لبناء الأجسام أبرز الفعاليات التي تنظم في دبي، التي تتعلق بمجال الصحة واللياقة البدنية، ويتيح لزواره، سواء كانوا من لاعبي بناء الأجسام المتمرسين أو من رواد الأندية الرياضية، وجهةً مثالية للاستفادة من مجموعة من العروض المتميزة.

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