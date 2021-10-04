الامارات | «الميركاتو» الصيفي يغلق اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «الميركاتو» الصيفي يغلق اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغلق، عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، بمقر اتحاد كرة القدم في دبي، باب الانتقالات الصيفية للاعبين المحليين والأجانب لموسم 2021- 2022، وستكون هناك فرصة أخيرة أمام الأندية التي لديها شواغر، لتعزيز صفوفها بلاعبين جدد سواء من مواطنين أو أجانب.

يذكر أن فترة الانتقالات الصيفية شهدت قيام أندية عدة باستقطابات لاعبين محليين وأجانب، أبرزها تعاقد نادي الشارقة مع البرازيلي، بيرنارد دورارتي، بديلاً لمواطنه إيغور كورنادو، والمهاجم الكونغولي، بن مالانغو، الذي تعاقد معه النادي بديلاً للبرازيلي ويلتون سواريز، فيما ضم الوحدة مع البرازيلي جواو بيدرو قادماً من الظفرة، وتعاقد شباب الأهلي مع الإيرانيين أحمد نورالله ومهدي قائدي والأوزبكي غانييف، وضم الجزيرة البرازيلي جواو فيكتور.

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