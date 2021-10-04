الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إعارة

رفض أحد الأندية طلباً للاعب كبير بالانتقال إلى نادي أخر على سبيل الإعارة، بعدما تلقى اللاعب عرضاً بذلك، نظراً إلى حاجة النادي لجهوده وظهوره بمستوى متطوّر.

غاية

هنأ منتخب الإمارات، عبر صفحته الرسمية على «توتير»، نجم المنتخب ونادي الوصل علي سالمين، بمناسبة قدوم مولودته الأولى (غاية)، علماً بأن سالمين يعدّ أحد العناصر الأساسية في التشكيلة بعدما برز بشكل مميز.

توصية

رفضت إدارة أحد الأندية طلب مدرب الفريق بتغيير لاعب أجنبي، انضم إلى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خصوصاً أن النادي تعاقد مع اللاعب بتوصية من المدرب.

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