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الامارات | رمسة ملاعب

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إعارة

رفض أحد الأندية طلباً للاعب كبير بالانتقال إلى نادي أخر على سبيل الإعارة، بعدما تلقى اللاعب عرضاً بذلك، نظراً إلى حاجة النادي لجهوده وظهوره بمستوى متطوّر.

غاية

هنأ منتخب الإمارات، عبر صفحته الرسمية على «توتير»، نجم المنتخب ونادي الوصل علي سالمين، بمناسبة قدوم مولودته الأولى (غاية)، علماً بأن سالمين يعدّ أحد العناصر الأساسية في التشكيلة بعدما برز بشكل مميز.

توصية

رفضت إدارة أحد الأندية طلب مدرب الفريق بتغيير لاعب أجنبي، انضم إلى الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خصوصاً أن النادي تعاقد مع اللاعب بتوصية من المدرب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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