شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة السابعة.. الجونة يضم محمد رزق من إنبى رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادى الجونة في ضم محمد رزق، لاعب نادي إنبى، في صفقة مميزة أبرمها النادي الساحلي، في ضوء خطته لتدعيم صفوفه استعدادا للموسم الجديد المقرر انطلاقه نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وقضى رزق الموسم الماضى معارا لصفوف المقاولون العرب وبمجرد انتهاء الموسم حرص مسئولي إنبى على قيد اللاعب في قائمة الفريق ليتمكن من تسويقه بشكل جيد وهو ما تم بقرار بيع اللاعب للجونة.

ونجح الجونة في إتمام التعاقد مع 6 لاعبين حتى الآن، وهم: الإثيوبي شيمس بيكلي لاعب المقاصة في صفقة انتقال حر، وكريم طارق لاعب طلائع الجيش في صفقة انتقال حر، وعمرو طارق مدافع نيويورك ريد بولز الأمريكي السابق في صفقة انتقال حر، وخالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري السابق في صفقة انتقال كلفت خزينة النادي 3 ملايين جنيه، ومحمود عبد القادر ظهير أيسر فريق بيراميدز، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء محمود الجزار مدافع الأهلى.

ويشهد مران الجونة توهج الصفقات الجديدة فى التدريبات الجماعية للفريق، التي يجريها رضا شحاته استعدادا للموسم الجديد، والمقرر انطلاقه نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وحرص لاعبو نادي الجونة على الترحيب بالصفقات الجديدة على طريقة الممر الشرفي، بعد انضمام اللاعبين للتدريبات الجماعية التي يخوضها الفريق استعدادا للموسم الجديد.