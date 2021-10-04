شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت يواصل الغياب عن معسكر المصري البورسعيدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل أحمد رفعت، لاعب وسط وصانع ألعاب النادي المصري، الغياب عن معسكر فريقه المقام في برج العرب منذ الخميس الماضى، بعدما حصل اللاعب على إذن للبقاء بجانب والدته التي تعانى من أزمة مرضية، وكان التصريح بالغياب لمدة يوم واحد.

وكشف مصدر في النادي المصري أن اللاعب كان مقررا له الانضمام للتدريبات يوم الجمعة الماضي، بعدما حصل على إذن بالغياب لمدة يوم واحد، لكنه لم يحضر الجمعة، ولم يقدم اعتذارا عن التأخر في الانضمام للتدريبات، وحصل الفريق على راحة يوم السبت وتوقع الجهاز الفني حضور رفعت للتدريبات اليوم الأحد، لكنه واصل الغياب.

من ناحيته، قال أحمد عوض، عضو مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى، إن أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق، رفض تسليم جواز سفره لإدارى الفريق الأول لكرة القدم، لاستكمال إجراءات السفر لأداء أولى مباريات البطولة الكونفدرالية.

وأوضح "عوض"، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن اللاعب تغيب عن المران للفريق بداعى زيارة والدته، ولكن ذلك تزامن مع رفض اللاعب تسليم جواز سفره لذا تقرر توقيع العقوبة وفقا للائحة الجزاءات بالنادي.

وأشار إلى أن مجلس إدارة النادى المصري، لن يقبل هذا الأسلوب من اللاعب بالضغط حتى يتم بيعه لفريق آخر، ولكن الأمور لابد أن تسير بشكل احترافى ويليق باسم النادى المصرى الكبير.

ويستعد المصرى البورسعيدى لمواجهة فريق السلطات الأوغندى يوم 16 أكتوبر المقبل خارج الحدود فى ذهاب الدور التمهيدى الثانى لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.