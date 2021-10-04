القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 3 / 10 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، على رأسها استعادة الأهلى العديد من المصابين فى مران اليوم والتى يأتى على رأسهم الجنوب أفريقى بيرسى تاو وحسين الشحات.

حكم بوروندي لمباراة مصر وليبيا وطاقم جنوب أفريقي للعودة أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA تعيين باسيفيك مانا من بوروندي لإدارة مباراة مصر وليبيا المقرر إقامتها يوم 8 أكتوبر المقبل باستاد الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة لتصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم، ويعاونه التنزاني فرانك كومبا والبوروندي ديزيريه نكورونزيزا وحكم رابع من رواندا صامويل اويكوندا، ويراقب المباراة توكو جويش من اريتريا. استعاد فريق الأهلي جهود كل لاعبيه المصابين في الوقت الحالي باستثناء محمود متولي في إطار التحضير للمرحلة المقبلة من الموسم الجديد والتي يستهلها بمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ومن ثم بطولة الدوري المصري الممتاز التي تنطلق 25 أكتوبر الجاري. الأهلي يستعيد لاعبيه المصابين.. ومتولي يحتاج أسبوعًا قبل العودة للمران