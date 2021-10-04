شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الاحد 3 / 10 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد نادي الزمالك اليوم الأحد 3 / 10 / 2021 العديد من الأحداث الهامة في مقدمتها استعدادات فريق الكرة الأول للسفر الي كينيا لمواجهة توسكر الكيني يوم 16 أكتوبر الجاري ضمن مباريات الذهاب بدور الـ 32 بدوري ابطال افريقيا.

حسين السمري: لم يصل خطاب وقف الترشح للانتخابات من وزارة الشباب والرياضة حتى الآن

أكد حسين السمري، المدير التنفيذي للزمالك، أن ناديه لم يصل له أي قرار بإيقاف الإعلان عن الترشح لانتخابات نادي الزمالك.

وأضاف السمرى، خلال تصريحات تليفزيونية: سنقوم بتنفيذ القانون وتنقية العضويات الخاصة بنادي الزمالك، وتوجد لجنة داخل النادي بتنقية العضويات منذ السبت الماضي..وقال اللجنة حاليا تقنن الأوضاع بشأن العضويات الخاصة ويتم العمل عليها حاليا من أجل التجهيز للانتخابات، وسنتابع الأمور خلال الساعات القادمة".

الزمالك يُنهي ترتيبات سفر بعثة الفريق إلى كينيا

أكد الدكتور منتصر الرملاوي، المدير الإداري لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أن كل الترتيبات الخاصة بسفر بعثة الفريق إلى كينيا تسير على قدم وساق، من خلال التعاون المثمر مع المسئولين في وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية في كينيا.

ويخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا أمام توسكر الكيني يوم 16 من شهر أكتوبر الجاري.

لجنة الزمالك: صحة كل الإجراءات الخاصة بالدعوة لعقد جمعية عمومية وانتخاب مجلس جديد

عقدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب اجتماعًا اليوم لبحث ما جاء في خطاب مديرية الشباب والرياضة بالجيزة الذي وصل النادي صباح اليوم بخصوص الدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وأكد الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للنادي وعضو اللجنة في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك أنه تقرر خلال الاجتماع إيقاف إجراءات تلقي طلبات المرشحين ودراسة تداعيات الأمر وما ستقرره لجنة تنقية العضويات ومطالبة المديرية بالشكاوى التي تخص هذا الموضوع .

الزمالك يصطحب أحذية المطر في رحلة كينيا لمواجهة توسكر بدورى أبطال أفريقيا

قرر مسئولو بعثة الزمالك، اصطحاب أحذية المطر للاعبى الفريق خلال رحلة كينيا استعدادا لمواجهة فريق توسكر الكينى، المقرر إقامتها يوم 16 من شهر أكتوبر الجارى، فى ذهاب دور الـ 32 من منافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا، تحسباً لهطول أى أمطار يوم المباراة فى كينيا.

وانتهى الجهاز الإدارى لفريق الزمالك بقيادة منتصر الرملاوى، من إعداد تقريراً شاملا عن توسكر الكينى لتقديمه إلى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق عن توسكر الكينى ويتضمن التقرير حالة الطقس وإمكانية سقوط أمطار يوم المباراة وذلك من أجل اصطحاب أحذية المطر فى الرحلة بخلاف التأكيد على المدير الفنى بوجود حظر تجوال فى كينيا من العاشرة مساءً حتى الرابعة فجرًا.

باملاك تيسيما حكما للقاء الزمالك وتوسكر الكينى فى دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام توسكر الكينى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 16 أكتوبر الجارى فى كينيا.

ويدير المباراة طاقم تحكيم إثيوبى مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعد أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعد ثانى وليما نجويسى حكما رابعا.

تفاصيل تقرير جهاز الزمالك لكارتيرون عن توسكر وحظر تجوال من العاشرة

انتهى الجهاز الإدارى للزمالك بقيادة منتصر الرملاوى، من إعداد تقريراً شاملا عن توسكر الكينى لتقديمه إلى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق عن توسكر الكينى الذى سيلتقى معه الزمالك يوم 16 من شهر أكتوبر الجارى، فى كينيا، فى ذهاب دور ال32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا، ويتضمن التقرير حالة الطقس وإمكانية سقوط أمطار يوم المباراة وذلك من أجل اصطحاب أحذية المطر فى الرحلة بخلاف التأكيد على المدير الفنى بوجود حظر تجوال فى كينيا من العاشرة مساءً حتى الرابعة فجرًا.

الزمالك يخضع لمسحة كورونا قبل السفر لمواجهة توسكر بدورى أبطال أفريقيا

قرر الجهاز الطبى لنادى الزمالك، خضوع الفريق لمسحة كورونا قبل السفر إلى كينيا حيث سيتوجه الفريق على ثلاث مراحل بداية من يوم 10 أكتوبر الجارى لمواجهة توسكر الكينى، المقرر لها يوم 16 من نفس الشهر الجاي، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال أفريقيا.

حسين لبيب يؤازر "يد الزمالك" أمام برشلونة فى كأس العالم للأندية

كشف حمادة عبد البارى، مدير جهاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك، عن وعد حسين لبيب رئيس اللجنةا لمؤقتة للنادى للاعبين بحضور مباراتهم أمام برشلونة المحدد لها يوم الأربعاء المقبل فى إطار دور الثمانية فى بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".

سلبية مسحة لاعبى يد الزمالك استعدادًا للسفر لكأس العالم للأندية بالسعودية

كشف حمادة عبد البارى مدير جهاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك عن سلبية مسحة جميع اللاعبين والجهاز الفنى استعدادًا للسفر غدًا الإثنين إلى السعودية للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب".

وقال عبد البارى فى تصريح لـ"الخليج 365" إن قائمة الـ 20 لاعبًا الكاملة تغادر إلى السعودية غدًا، مشيرًا إلى سفر على هشام نصر معهم بالرغم من إجراء رنين على الركبة اليمنى.

الريان يُخطط لضم بن شرقي مقابل 2.5 مليون سنويا بعد انتهاء عقده مع الزمالك

دفع تألق النجم المغربي أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك العديد من الأندية الخارجية في الدخول بمفاوضات جدية معه لضمه، خاصة أن عقده مع الفريق الأبيض ينتهي بنهاية الموسم المقبل وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادي خلال شهر يناير المقبل.