7 أخبار لا تفوتك اليوم الأحد 3 / 10 / 2021

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام توسكر الكينى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 16 أكتوبر الجارى فى كينيا.

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو منتخب مصر، عن وصول محمد النني وعمر مرموش وأحمد حسن كوكا ومصطفى محمد غدًا الإثنين، فيما يصل أحمد حجازي مساء اليوم، ومحمد صلاح بعد غدٍ الثلاثاء.

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محمد يوسف

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