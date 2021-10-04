اخبار الرياضه

7 أخبار لا تفوتك اليوم الأحد 3 / 10 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو منتخب مصر، عن وصول محمد النني وعمر مرموش وأحمد حسن كوكا ومصطفى محمد غدًا الإثنين، فيما يصل أحمد حجازي مساء اليوم، ومحمد صلاح بعد غدٍ الثلاثاء.

باملاك تيسيما حكما للقاء الزمالك وتوسكر الكينى فى دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام توسكر الكينى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 16 أكتوبر الجارى فى كينيا.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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