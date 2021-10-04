شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الأحد 3 / 10 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو منتخب مصر، عن وصول محمد النني وعمر مرموش وأحمد حسن كوكا ومصطفى محمد غدًا الإثنين، فيما يصل أحمد حجازي مساء اليوم، ومحمد صلاح بعد غدٍ الثلاثاء.
باملاك تيسيما حكما للقاء الزمالك وتوسكر الكينى فى دوري أبطال أفريقيا
أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك أمام توسكر الكينى فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، المقرر لها يوم 16 أكتوبر الجارى فى كينيا.