شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستأنف تدريباته اليوم استعدادا للموسم الكروى الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف نادى المصرى البورسعيدى، بقيادة التونسى معين الشعبانى، تدريباته مساء اليوم بمعسكره المغلق ببرج العرب استعدادًا للموسم الكروى الجديد، بعد حصوله على راحة سلبية ليوم واحد.

ونشر الحساب الرسمى لنادى المصرى على "تويتر"، صورا لمران الفريق اليوم معلقا عليه: "بعد حصوله على راحة سلبية ليوم واحد، الفريق الأول للكرة بالنادى المصرى يستأنف تدريباته مساء اليوم بمعسكره المغلق ببرج العرب استعدادًا للموسم الكروى الجديد".

‏وقرر معين الشعبانى، المدير الفنى للمصرى منح لاعبى الفريق راحة سلبية السبت، عقب نهاية المباراة الودية التى جمعت بين المصرى ونظيره العبور السكندرى، والتى انتهت بفوز النسور الخضر 0/ 5 على الملعب الفرعى لاستاد برج العرب، وذلك فى ثانى المباريات الودية للفريق بمعسكره المغلق ببرج العرب استعدادًا للموسم الجديد.

وتغيب أحمد رفعت، صانع ألعاب المصرى البورسعيدى، عن معسكر الفريق المغلق المقام فى برج العرب بالإسكندرية، بعد حصوله على إذن من عبد الحليم على مدير الكرة؛ بسبب مرض والدته.

ومن جهة أخرى، أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، مباراة المصرى ومضيفه فريق سلطات الموارد الأوغندى فى ذهاب الدور التمهيدى الثانى من النسخة التاسعة عشر للبطولة الكونفدرالية الأفريقية، إلى طاقم تحكيم دولى من جنوب السودان.

يقود الطاقم حكم الساحة رينج مالونج، ومعه كل من: جاسم مادير "مساعد حكم أول" وروبرت هنرى "مساعد حكم ثاني"، بالإضافة إلى الحكم الرابع ألير مايكل جيمس.