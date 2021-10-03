أول تصريحات لمحمد صلاح بعد مباراة مانشستر سيتى وهدفه الرائع

الشارقة - اميمة ياسر - أكد الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول أنه من المؤسف عدم تحقيق انتصار على حساب مانشستر سيتي اليوم الأحد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021 / 2022، معرباً عن سعادته بالطريقة التي سجل بها الهدف.

وقال محمد صلاح، في تصريحات عقب المباراة: "أعتقد أن هدفي سيكون مميزًا أكثر إذا فزنا به بالمباراة، هذا ما هو عليه الأمر، إنه هدف جيد، لا يوجد أكثر من ذلك لقوله".

وأضاف محمد صلاح: "إنه لأمر مؤسف أن ذلك الهدف لم يحقق لنا الفوز، يجب أن أشاهده مرة أخرى، ولكن أعتقد أنه كان هدفًا جيدًا".

وتابع: "من العدل أن نقول نعم، إن التعادل نتيجة عادلة بالفعل، كانت لدى مانشستر سيتي فرصًا كثيرة".

واستطرد: "نتدرب كثيرًا على هذا النوع من الأهداف (هدف ساديو ماني)، أحيانًا تؤتي ثمارها وأحيانًا لا".

واختتم محمد صلاح حديثه: "المباراة كانت صعبة لأن مانشستر سيتي يحتفظ بالكرة كثيرًا، لعبنا بشكل جيد في الشوط الثاني، على الأقل عندما عانينا كانت النتيجة 0-0، ثم لعبنا بشكل جيد في الشوط الثاني".



ونجح محمد صلاح هداف ليفربول معادلة أفضل رقم تهديفي له على التوالي بعدما سجل هدف فريقه الثاني في مرمى نادي مانشستر سيتي.

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 76 من عمر المباراة بعد تقديمه مهارة فنية رائعة راوغ فيها عدد من اللاعبين في الفريق المنافس.

وسجل محمد صلاح الآن في كل مباراة من مبارياته السبع الأخيرة مع ليفربول في جميع المسابقات، معادلاً أطول سلسلة من الأهداف مع الريدز (آخر مرة حققها في أبريل 2018).

ووفقاً لشبكة أوبتا العالمية المتخصصة في الأرقام والاحصائيات الخاصة باللاعبين، سجل محمد صلاح (8) وساعد (3) في ثماني مباريات من تسع مباريات في جميع المسابقات هذا الموسم، وكان له يد مباشرة في عدد الأهداف حتى الآن في 2021-22 أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الممتاز.

ويبحث الفرعون محمد صلاح عن تسجيل هدف واحد في مرمى واتفورد في المباراة المقبلة المقرر إقامتها السبت السادس عشر من شهر أكتوبر الجاري، وذلك للوصول إلى الهدف رقم 104 في تاريخه بالدوري الإنجليزي، ومعادلة رقم الإيفواري ديدييه دروجبا نجم تشيلسي السابق، والذي يحتل صدارة الهدافين الأفارقة في البريميرليج.

وسجل محمد صلاح 103 أهداف حتى الآن في الدوري الإنجليزي (101 مع ليفربول وهدفين مع تشيلسي).

كما يسعى النجم السنغالي ساديو ماني إلى تسجيل هدف واحد في مباراة واتفورد المقبل وذلك من أجل الوصول إلى الهدف الـ100 في البريميرليج، ليكون اللاعب رقم 31 الذي يحقق هذا الانجاز.