شكرا لقرائتكم خبر عن "محمد حسن" أول حكم مصرى فى التاريخ يدير نهائى كأس العالم للصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الحكم المصرى محمد حسن، التاريخ بعدما قام بإدارة نهائى كأس العالم للصالات الذى جمع بين الأرجنتين والبرتغال والتى أقيمت فعالياته فى ليتوانيا.

وأصبح محمد حسن ابن مدينة الإسماعيلية أول حكم مصرى يدير نهائى بطولة عالمية فى العالم، وذلك بعدما اختير الحكم المصرى ضمن قائمة أفضل حكام كرة صالات بالعالم خلال عام 2020 فى التصنيف العالمى، وجاء حسن ضمن قائمة الأفضل للعبة كرة الصالات.

إنجازات سابقة

وكان محمد حسن قد سبق وأدار نهائى أولمبياد الأرجنتين للشباب التى أقيمت بين البرازيل وروسيا فى 2018، كما سبق له المشاركة فى بطولة كأس العالم بكولومبيا عام 2016 وأدار خلالها أربع مواجهات بكفاءة عالية.

تكريم لجنة الحكام

وتجهز لجنة الحكام الرئيسية برئاسة عصام عبد الفتاح الذى تسلم مهام اللجنة، لتكريم الحكم المصرى محمد حسن فور عودته بشكل يتناسب مع حجم الانجاز الكبير.

نهائى كأس العالم للصالات

وتوج منتخب البرتغال بطلا لكأس العالم لكرة القدم داخل الصالات، بعد الفوز على منتخب الأرجنتين (حامل اللقب) فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، فى البطولة التى أقيمت فى ليتوانيا على مدار الأيام الماضية.

سجل هدفى منتخب البرتغال، اللاعب بانى فى الدقيقتين 15 و28، فيما أحرز كلاودينو هدف الأرجنتين الوحيد فى الدقيقة 28 أيضا، ليكون هذا هو الفوز الأول لمنتخب البرتغال فى تاريخه بلقب كأس العالم للصالات.

وكان المنتخب الوطنى لكرة الصالات قد ودع بطولة كأس العالم أثر هزيمته أمام أوزباكستان بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لمنافسات دور المجموعات وخسر المنتخب بنتيجة ثقيلة على يد روسيا فى الجولة الأولى بتسعة أهداف دون رد، ثم الفوز على جواتيمالا بنتيجة 3-6 فى الجولة الثانية، قبل أن يخسر امام أوزبكستان بنتيجة 2-1، ليتذيل قاع المجموعة.