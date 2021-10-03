شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تحدد شروط الأعضاء الذين يحق لهم التصويت في انتخابات الزمالك.. مستند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة الشباب والرياضة تقريرا رسميا إلى نادي الزمالك اليوم بشأن الأعضاء الذين لهم حق التصويت في الانتخابات المقبلة، والمقرر لها خلال شهر نوفمبر المقبل.

وجاء في خطاب وزارة الرياضة أن الأعضاء لهم حق التصويت عقب سداد جميع الأقساط الخاصة بتجديد العضوية، وعدم جواز حضور الأعضاء الذين لم يسددوا قيمة الضريبة المضافة.

من جانبه أكد حسين السمري، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، أن نادي الزمالك لم يصل له أي قرار بإيقاف الإعلان عن الترشح لانتخابات نادي الزمالك.

وقال السمري، خلال تصريحات تليفزيونية: سنقوم بتنفيذ القانون وتنقية العضويات الخاصة بنادي الزمالك، وتوجد لجنة داخل النادي بتنقية العضويات منذ السبت الماضي.

وأضاف: "اللجنة حاليا تقنن الأوضاع بشأن العضويات الخاصة، ويتم العمل عليها حاليا من أجل التجهيز للانتخابات، وسنتابع الأمور خلال الساعات القادمة".

وتابع: "ستتم إعادة الدعوة لانتخابات الزمالك، والدعوة للانتخابات ستكون في نهاية هذا الشهر، وانعقاد الانتخابات حتى شهر ديسمبر القادم".

واختتم" من تقدم اليوم على الانتخابات تم إيقاف ما حدث بعد قرار وزارة الشباب والرياضة، وسيتم فتح باب الترشح من جديد بعد تقنين العضويات من جانب اللجنة، وننتظر وصول الخطاب لإقاف الترشح للانتخابات".

في نفس السياق عقدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، اجتماعا اليوم لبحث ما جاء في خطاب مديرية الشباب والرياضة بالجيزة الذي وصل النادي صباح اليوم بخصوص الدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وأكد الدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للنادي وعضو اللجنة أنه تقرر خلال الاجتماع إيقاف إجراءات تلقي طلبات المرشحين ودراسة تداعيات الأمر وما ستقرره لجنة تنقية العضويات ومطالبة المديرية بالشكاوى التي تخص هذا الموضوع .

وأكدت اللجنة في اجتماعها صحة كل الإجراءات التي اتخذتها؛ لكونها تطابق اللائحة وبالتنسيق التام مع المديرية، الجهة المختصة بنادي الزمالك وترفض تماما لفظ البطلان، وأن ما تلقته المديرية من شكاوى تخص لجنة تنقية العضوية المكلفة بذلك وليس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، وأن هذه المشاكل في العضوية تخص عدم السداد لفترات سابقة.