شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتراجع عن السفر لأوغندا بطائرة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع مسئولو النادي المصري عن فكرة التعاقد مع طائرة خاصة لسفر الفريق إلى أوغندا لملاقاة فريق سلطات الموارد يوم 16 من الشهر الجاري في الدور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية.

وكشف حسن عمار، عضو مجلس الإدارة في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن النادي لغي تماما التعاقد مع طائرة خاصة للسفر إلى أوغندا؛ بسبب ارتفاع تكاليفها قياسا بالموارد المالية والظروف التي يعيشها النادي.

وقال عمار: "الطائرة الخاصة فوق إمكانيات النادي، سنطير إلى أوغندا ترانزيت لأنه لا يوجد طيران مباشر من مصر إلى أوغندا".

وتلقى النادي المصري البورسعيدى خطابًا رسميًّا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بموعد مباراة الفريق مع سلطات الموارد الأوغندي في ذهاب دور 32 من الكونفدرالية الأفريقية.

كان مقررًا أن تقام مباراة الذهاب في أوغندا أحد أيام 15 و16 و17 أكتوبر، بينما سيقام لقاء العودة في مصر أحد أيام 22 و23 و24 أكتوبر.

وأبلغ "كاف" مسئولي المصري بإقامة المباراة يوم 16 أكتوبر الجاري، على أن تحدد الفريق البورسعيدى موعد مباراة العودة خلال أيام لإبلاغ الطرف الثاني بها.

وفاز سلطات الموارد في الدور التمهيدي على البن الإثيوبي، حيث انتصر ذهابا بهدفين مقابل لا شيء ذهابا في أوغندا، قبل أن يعود ويفوز إيابا بثلاثة أهداف مقابل هدف في إثيوبيا.