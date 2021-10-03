شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 3 / 10 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار النادى الأهلى اليوم الأحد 3 / 10 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: عودة الأهلي لاستئناف التدريبات الجماعية ومشاركة بيرسي تاو في المران الجماعي ومعه حسين الشحات بعد التعافي من الإصابة وانتظام أفشة ومنح راحة 3 أيام لمحمد شريف.

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع الجهاز المعاون له على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، ضمن تحضيرات الفريق لمواجهة الحرس الوطني التي تقام يوم 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

شارك الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جزء من المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، وذلك وفقًا للبرنامج الذى يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق. شارك محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم في مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر، التي تقام يوم ١٦ أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

شارك حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش.

يتسلم الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى اليوم الأحد، تقرير من أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبى بالفريق عن حالة المصابين وهم بيرسى تاو الذى يعانى من تمزق فى العضلة الضامة ومحمد متولى الذى يعانى من التهاب فى اوتار الركبة وحسين الشحات الذى يعانى من شد فى العضلة الضامة بجانب عمار حمدى الذى عانى فى الفترة الأخيرة من الاجهاد العضلى.