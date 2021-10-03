شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستعير عمر رضوان من أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجحت اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي، برئاسة علي أبو جريشة، في إنهاء إجراءات استعارة عمر رضوان حارس مرمى أسوان، لمدة موسم، قادما من طلائع الجيش بعد التوقيع للنادى العسكرى فى إطار تدعيم صفوف الفريق الأصفر بلاعبين سوبر.

وطلب طلعت يوسف، المدير الفنى للنادي الإسماعيلي، التعاقد مع الحارس لدعم عرين الدراويش في الموسم الجديد.

فى نفس الوقت نجحت اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي، في إنهاء إجراءات استعارة أحمد عيد الظهير الأيمن السابق للزمالك، والحالي لطلائع الجيش، لمدة موسم.

وطلب طلعت يوسف المدير الفنى للنادي الاسماعيلي، التعاقد مع أحمد عيد لدعم الجبهة اليمني للدراويش في الموسم الجديد.

وأعلن الإسماعيلي التعاقد مع أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الجونة، وعصام صبحي الظهير الأيمن للمقاصة، بجانب إنهاء إجراءات التعاقد مع الليبي محمد الترهونى الظهير الأيسر السابق لسموحة، وأحمد عيد لاعب الزمالك والطلائع.