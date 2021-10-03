شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 3 / 10 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة اليوم الأحد 3/ 10 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، على رأسها انضمام أحمد حجازى لمعسكر المنتخب، استعدادا لمواجهتى منتخب ليبيا فى تصفيات كأس العالم، على أن ينضم محمد صلاح والننى غدا الاثنين.

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