جمعة: كيروش "كشاف".. وفتحي تقبل ارتداء صلاح لشارة القيادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أثنى وائل جمعة مدير منتخب مصر، على البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب لمصر، مؤكدا أنه "كشاف" استطاع اكتشاف العديد من اللاعبين مثل النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الحالي.

وأوضح جمعة في تصريحات لبرنامج "على مسؤوليتي" عبر فضائية صدى البلد، أنه يجب الثقة في اختيارات كيروش.

وأكمل: "كيروش قال إن المنتخب مثل المنزل بدون أبواب أو شبابيك مفتوح للجميع، وهو يرى أن المستبعدين لا حاجة لهم في الوقت الحالي وسيكون لهم دور لاحقا".

وأضاف: "هناك حملات منظمة ضد كيروش، واحنا مش جايبين كيروش علشان نقوله اعمل ايه".

وأردف: "كيروش أخذ بكافة الأسباب وشاهد مباريات كثيرة لاختيار القائمة المناسبة".

وعن انضمام المحترفين قال جمعة: "أحمد حجازي انضم اليوم للمعسكر، وغدا الإثنين سينضم محمد النني وأحمد حسن كوكا وعمر مرموش ومصطفى محمد، فيما ينضم محمد صلاح للمعسكر يوم الثلاثاء".

وعن شارة القيادة، قال مدير المنتخب: "من أول يوم كيروش أعلنها مع كل الاحترام للاعبين الموجودين صلاح هو قائد المنتخب، تحدثت مع أحمد فتحي لأنه كان عنده مشكلة مع الجهاز الفني السابق بقيادة البدري، ولكنه تقبل الموضوع، فالمدرب هو صاحب الاختيار بأن محمد صلاح هو القائد".

وعن مواجهتي ليبيا، علق وائل جمعة: "كيروش شبه تصفيات كأس العالم بالجبل، مباراتي ليبيا سيعيدا منتخب مصر لصدارة المجموعة، رغم مواجهة منتخب ليبيا الذي يملك لاعبين جيدين ويجب أن نعطي لهم قيمتهم".

واختتم: "بدءًا من مؤتمر غدا الإثنين قبل مواجهة ليبيا.. سيتواجد مترجم خاص مع كيروش".