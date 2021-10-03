فيفا يرحب بقرار بريطانيا بشأن لاعبي القائمة الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن ترحبيه بقرار حكومة المملكة المتحدة، بشأن السماح للاعبين الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 بالسفر إلى البلدان المدرجة بالقائمة الحمراء.

وقال فيفا في بيان أصدره اليوم الأحد: "يرحب فيفا بقرار حكومة المملكة المتحدة بالسماح للاعبين الذين تم تطعيمهم بالكامل بفرصة تمثيل بلدانهم في المباريات التأهيلية المقبلة لكأس العالم فيفا والعودة من بلد من القائمة الحمراء لفرض شروط الحجر الصحي حسب الطلب."

وتابع: "لقد عملنا عن كثب مع حكومة المملكة المتحدة واتحاد كرة القدم والدوري الإنجليزي لإيجاد حل معقول، يصب في مصلحة الجميع، ونعتقد أن هذا أفضل أكثر بالنسبة للوضع الذي واجهه اللاعبون في سبتمبر."

وأضاف: "يعتقد فيفا أن هذه خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح ويقدر الدعم والتعاون من جميع أصحاب المصلحة في اللعبة خلال فترة صعبة."

وواصل: "نحن نقر بأن هذا القرار لا يساعد كل لاعب، ونحن لا نزال ملتزمين بمواصلة تحسين الوضع لفترات التوقف الدولي القادمة والانضمام إلى المناقشات لشرح المزيد حول العديد من التدابير التي نضعها لتقليل مخاطر انتقال كوفيد-19 إلى المجتمع نتيجة سفر اللاعب."

واختتم قائلًا: "نشجع التطعيمات ضد كوفيد-19 ونؤيد موقف منظمة الصحة العالمية، الوصول الآمن والعادل والمنصف أمر بالغ الأهمية في جميع البلدان، يجب ألا يحصل اللاعبون على أولوية الوصول إلى اللقاحات."