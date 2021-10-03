كلوب عن هدف صلاح: الأفضل في العالم فقط يمكنه تسجيل هذه الأهداف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

علق يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، على هدف محمد صلاح الثاني في شباك مانشستر سيتي، في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 بقمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "اللاعب الأفضل في العالم فقط يمكنه تسجيل مثل هذه الأهداف الاستثنائية".

وأكمل: "سيبقى المشجعون يتحدثون عن ذلك الهدف طويلاً".

وكشف كلوب عن عدم رضاه على أداء فريقه في الشوط الأول: "كان من الواضح أن مان سيتي سيطروا، ونحن تفننا في الأخطاء ولعبنا شوطا لم يكن جيدا بالمرة".

وأضاف: "لكن في الشوط الثاني، سعيد أننا عدنا بذلك الشكل، جلبنا لنفسنا الشجاعة والابتكار وعدنا".

وأردف: "علينا أن ننسى الشوط الأول، أما الشوط الثاني فيبقى في الذاكرة.. كنا نستحق الثلاث نقاط إذا ما تجاهلنا ما حدث في الشوط الأول ولكن مع الشوطين أظن أن النقطة شيء جيد".

وحرم التعادل ليفربول من الارتقاء للصدارة ليتراجع للمركز الثاني برصيد 15 نقطة، فيما بقى مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 14 نقطة.