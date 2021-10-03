مصطفى محمد: اجتهد لتسجيل الأهداف.. وأشكر تريم على ثقته بي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

شكر مصطفى محمد لاعب جالاتا سراي التركي، فاتح تريم مدرب الفريق، على منحه الثقة، مشيراً إلى أنه يبذل مجهوداً كبيراً لتسجيل الأهداف.

وقاد مصطفى محمد فريقه جالاتا سراي للفوز على ريزه سبور، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجل النجم المصري هدفين منهم.

وقال مصطفى محمد في تصريحات عقب المباراة: "أولا وقبل كل شيء، أود أن أشكر فاتح تريم على ثقته بي، لقد سجلت هدفين، لكن كان فوز الفريق أكثر أهمية من ذلك".

وأضاف: "شكرا جزيلا لزملائي في الفريق، كان فكرنا الوحيد اليوم أن نغادر بالثلاث نقاط، لقد حصلنا على نتيجة جيدة".

وتابع: "لم يكن هناك ضغوط لأنني لم أسجل لفترة طويلة من الوقت، بل على العكس، لقد جعلني ذلك أكثر طموحًا، لقد عملت بجد وبذلت جهدا أكبر لتسجيل الأهداف".

وأتم مصطفى محمد تصريحاته: "فعلت كل ما بوسعي وأشكر الله على ذلك.. ولحسن الحظ ساعدني أساتذتي أيضًا، أنا أتدرب كثيراً بمساعدة المدربين وعدت إلى الملعب بهدف".