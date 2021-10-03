أول رد رسمي من الوحدة الإماراتي على أنباء التفاوض مع موسيماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

نفى راشد الزعابي رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة الإماراتي، وجود أي مفاوضات أو اهتمام بالتعاقد مع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، مؤكدًا تمسكهم بالجهاز الفني الحالي للفريق.

وقال الزعابي في تصريحات صوتية لقناة "الحدث اليوم" الفضائية: "هذا الكلام لا أساس له من الصحة، ولم يحدث أي اتصال بأي شخص أو مدرب، وثقتنا في الوقت الحالي كبيرة للغاية في الجهاز الفني الحالي".

وتابع: "الشخص الذي تتحدثون عنه هو مدرب الأهلي، وأنا لا أعرف لماذا يربط أسماء المدربين في مصر بالوحدة، بالأمس مدرب الزمالك واليوم الأهلي ونحن لا نقوم بأي اتصال بأي مدرب سوى المدرب الحالي".

وأضاف :"نتمنى النجاح للمدرب مع النادي الأهلي، ونتمنى للأهلي النجاح، وليس لدينا أي نية في تغيير المدرب، برجاء عدم الاستماع لكلام السماسرة أو أي كلام خلاف ذلك".

وواصل: "هذه من الأخبار التي نضحك عليها، لأنه لا يوجد أحد يفكر بهذا الشكل، مدرب يتقاضي راتب ما في الأهلي، ويقال سيتوجه للوحدة براتب أكبر، برجاء عدم الانسياق وراء أخبار ليس لها أساس".

واختتم قائلًا: "نحن نحترم الأهلي لأقصى درجة، وإذا كان لدينا أي نية في التعاقد مع شخص داخل الأهلي سوف نتصل بالنادي مباشر".