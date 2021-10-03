أول تعليق من صلاح بعد هدفه "العالمي" في مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، أنه هدفه في شباك مانشستر سيتي، كان يجب أن يحسم الفوز للريدز، مشيراً إلى أنه يحتاج لمشاهدته مرة أخرى.

وساهم صلاح في تعادل فريقه أمام مانشستر سيتي، بهدفين لمثلهما، بعدما سجل هدفاً وصنع آخر ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية عقب المباراة: "الأمر كان صعباً لأنهم احتفظوا بالكرة كثيراً، لعبنا بشكل جيد في الشوط الثاني، لقد سيطروا على المباراة منذ البداية وعلى الأقل عندما عانينا كانت النتيجة 0-0، لعبنا بشكل جيد في الشوط الثاني".

وعن صناعته لهدف ماني: "نحن نتدرب كثيرًا على هذا النوع من الأهداف، في بعض الأحيان نستطيع أن نسجل منه وأحيانا لا نفعل ذلك".

وبسؤاله عن هدفه في مرمى السيتي، قال صلاح: "إنه أمر مخزي أنه لم يكن الهدف الذي يحسم لنا الفوز بالمباراة، يجب أن أشاهده مرة أخرى لكن أعتقد أنه كان هدفاً جيداً".

وأتم الملك المصري تصريحاته: "يجب أن أكون عادلاً، إنهم يخلقون الكثير من الفرص ويحتفظون بالكرة كثيراً، أتمنى أن أقول لا ولكن من العدل أن أقول نعم، لقد حصلوا على العديد من الفرص والتعادل نتيجة عادلة".