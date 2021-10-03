معسكر المنتخب.. انضمام حجازي.. وتقسيم المران على مرحلتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خاض المنتخب الوطني، تدريبه في اليوم الثاني على التوالي ضمن المعسكر المغلق ببرج العرب استعدادا للقاء ليبيا يوم الجمعة المقبل في إطار الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة الافريقية السادسة لتصفيات كأس العالم 2022.

وأقيمت تدريبات اليوم على مرحلتين ، حيث أدى اللاعبون تدريبا صباحيا في قاعة الجمانزيوم بفندق الإقامة ، فيما أقيم التدريب المسائي بالملعب الفرعي بستاد الجيش ببرج العرب.

وشهد المران انضمام أحمد حجازي المحترف في نادي الاتحاد السعودي إضافة إلى اللاعبين ال18 الذين انطلق بهم المعسكر أمس.

ومن المقرر أن يتوافد باقي اللاعبين المحترفين بالخارج خلال يومي غد وبعد غد لتكتمل قائمة اللاعبين المختارين، مع انطلاق التجمع الدولي رسميا.

وقرر كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني عقد مؤتمر صحفي مساء غد بقاعة المؤتمرات الصحفية بستاد الجيش ببرج العرب يتحدث فيه عن استعدادات فريقه للقاء ليبيا، وذلك قبل انطلاق التدريب المغلق في السادسة مساء.