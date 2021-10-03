قائد ليفربول: صلاح قاتل في بعض المواقف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

وصف جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول، زميله محمد صلاح بأنه "قاتل"، عندما يحصل على مواقف في مواجهة المرمى، وذلك عقب هدفه الرائع أمام مانشستر ستيي.

وقال هندرسون ف تصريحاته لهيئة الإذاعة البريطانية عقب التعادل مع مانشستر سيتي 2-2، متحدث عن هدف صلاح: "لقد كان هدفا رائعًا، ظل يمر من اللاعبين وهو قاتل في مثل تلك المواقف، لسوء الحظ لم يكن هدف الفوز".

وتابع: "واجهنا سوء الحظ بعض الشيء لعدم الخروج بالنقاط الثلاث، لم نكن نضغط بالشكل السليم في الشوط الأول، وبدأنا جيدا في الشوط الثاني، عقب الدقائق العشر الأول لم نتمكن من التعامل معهم بالشكل المثالي، لكننا فعلنا ذلك في الشوط الثاني".

واستطاع محمد صلاح أن يصنع الهدف الأول لساديو ماني في المباراة، ثم أحرز بنفسه الهدف الثاني بعد أداء رائع من جانب اللاعب المصري.