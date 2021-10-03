جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ختام مباريات الجولة 7..محمد صلاح في الصدارة رفقة فاردي

تعرف على جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ختام مباريات الجولة 7 اليوم الأحد، والتي عرفت تعادل ليفربول ومانشستر سيتى 2/2 وفوز توتنهام بصعوبة 1/2 على أستون فيلا وتعادل ليستر أمام كريستال بالاس 2/2 و خسارة وست هام 1/2 أمام برينتفورد.

وشهدت الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز تسجيل النجم المصري محمد صلاح لهدف إضافي، وكذلك فعل جيمي فاردي رفقة ليستر سيتى، ليتصدر الثنائي، صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري برصيد 6 أهداف لكل منهما.

وأبهر النجم الدولي المصري «محمد صلاح» عشاق الساحرة المستديرة حول العالم بتألقه اللافت أمام مانشستر سيتي اليوم الاحد 3 أكتوبر 2021، بصناعته لهدف وتسجيله لآخر بطريقة مارادونية، ضمن الجولة السابعة في الدوري الانجليزي الممتاز.

واستقبل ليفربول نظيره مانشستر سيتي على ملعب آنفيلد روود في تمام الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي (2-2)، حيث تقدم الريدز بالهدف الأول في الدقيقة (59)، عن طريق النجم السنغالي ساديو ماني بصناعة من محمد صلاح.

وعاد محمد صلاح مجددًا ليضع ليفربول في المقدمة من جديد بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة (76)، حينما تلاعب ببيرناردو سيلفا على حدود منطقة الجزاء والمدافع خوان لابورت في الداخل وأطلق تصويبة بقدمه اليمنى استقرت داخل الشباك، قبل أن يعدل دي بروين النتيجة.

من جهته، نجح جيمي فاردي في إضافة هدف آخر لرصيده خلاله هذه الجولة، وسجل الهدف الثاني لنادي ليستر سيتى في التعادل 2/2 أمام كريستال بالاس.

وفشل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في التسجيل خلال هذه الجولة، ونفس الحال مهاجم البلوز تشيلسي روميلو لوكاكو، ليتجمد رصيد كل منهما في 3 أهداف، كما تجمد رصيد ميشيل أنطونيو مهاجم وست هام عند 5 أهداف، ليتشارك محمد صلاح وجيمي فاردي صدارة الهدافين، في ختام الجولة 7 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدول ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ختام الجولة 7