جدول مواعيد مباريات الدوري الاردني الجولة 20 «مهمة سهلة للمتصدر»

كشف الاتحاد الاردني لكرة القدم جدول مواعيد مباريات الجولة 20 بدوري المحترفين 2021/2022، والتي ستشهد مهمة سهلة للمتصدر «الرمثا» بمواجهته فريق معان على استاد الأمير محمد.

ويتربع الرمثا على قمة جدول ترتيب الدوري الاردني للمحترفين برصيد 40 نقطة، وبفارق المواجهات المباشرة عن منافسه الوحيد على اللقب نادي «الوحدات» الذي يمتلك في رصيده نفس عدد النقاط، مع تبقي 3 جولات بما فيها الجولة الحالية على نهاية الموسم.

وحدد الاتحاد الاردني لكرة القدم، يوم الجمعة 15 أكتوبر الجاري موعدًا لعودة منافسات دوري المحترفين وذلك بسبب فترة التوقف الدولي الحالية والتي ستستمر لأكثر من 10 أيام.

وتقرر إقامة منافسات الجولة 20 على يومين، حيث يبدأ اليوم الأول 15-10-2021 بلقاء الفيصلي مع الجليل على استاد عمان، ويختتم بمواجهتين، حيث يلعب البقعة أمام السلط على استاد الأمير محمد، والحسين مع سحاب على استاد الحسن.

أما يوم السبت 16 أكتوبر 2021 سيشهد مباراتين هامتين للغاية في المنافسة على اللقب وذلك من ضمن 3 مواجهات، إذ يواجه صاحب المركز الثاني والمنافس المباشر لفريق الرمثا على اللقب «الوحدات» مع نظيره الجزيرة الذي يحتل المركز السادس بجدول الترتيب، على استاد عمان.

ويلتقي متصدر الترتيب «الرمثا» مع فريق معان الذي يعاني في منطقة الهبوط منذ بداية الموسم، ويصطدم شباب الاردن مع نظيره شباب العقبة على استاد الملك عبدالله في ختام مباريات الجولة العشرون بدوري المحترفين.

جدول مواعيد مباريات الدوري الاردني الجولة 20

الفيصلي ضد الجليل – الجمعة 15-10-2021 – الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

البقعة ضد السلط – الجمعة 15-10-2021 – 18:30 بتوقيت جرينتش.

الحسين ضد سحاب – الجمعة 15-10-2021 – 18:30 بتوقيت جرينتش.

الوحدات ضد الجزيرة – السبت 16-10-2021 – الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

شباب الاردن ضد شباب العقبة – السبت 16-10-2021 – الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش.

معان ضد الرمثا – السبت 16-10-2021 – الساعة 18:30 بتوقيت جرينتش.