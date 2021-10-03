ما قصة عصام الشوالي مع الزقازيق؟ ولماذا اختارها بدلاً من نجريج في هدف محمد صلاح العالمي؟

أثار المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي دهشة متابعي مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الانجليزي اليوم الاحد، حين ذكر اسم مدينة الزقازيق المصرية أثناء تعليقه على الهدف العالمي الذي سجله محمد صلاح في مرمى السيتي عند الدقيقة 74.

ومن المعروف أن النجم المصري «محمد صلاح» مواليد قرية نجريج إحدى قرى مركز بسيون التابع لمحافظة الغربية، ولا تربطه أي صلة بعاصمة محافظة الشرقية «الزقازيق» من قريب أو من بعيد.

لكن يبدو أن روعة وجمال الهدف الذي سجله محمد صلاح في مرمى السيتي، أثر على ذاكرة عصام الشوالي أثناء تعليقه على المباراة بقنوات بي إن سبورتس القطرية.

وحاول عصام الشوالي اختيار ألفاظه وكلماته بعناية بعد تسجيل محمد صلاح لهدفه العبقري، إثر مراوغة 5 لاعبين من السيتي على الرواق الأيمن بمهارة فائقة، قبل أن يقتحم منطقة الجزاء ويسدد بقدمه اليمنى على أقصى يمين الحارس إيدرسون مورايش.

وراوغ محمد صلاح في بداية لعبة الهدف رودري وفودين وبيرناردو سيلفا فور تسلمه لتمريرة كورتيس جونز، ليعبر بعدها لمواجهة رودري وإيميرك لابورت ليتخلص منهما بحركة واحدة ساعدته على المرور والانطلاق ومن ثم التسديد في زاوية مستحيلة.

وقال عصام الشوالي في تعليقه على الهدف «عالمي..عالمي..عالمي الولد المصري، الله يا الزقازيق، زقزق يا صلاح».

وتساءل الجميع بعدها عن سر الزقازيق مع عصام الشوالي، فهذه ليست المرة الأولى التي يذكرها خلال تعليقه على مباريات محمد صلاح، حتى أثناء عدم تلعثمه أو نسيانه لاسم نجريج، وفي هذا التقرير الخاص من الخليج 365 نحاول معكم توضيح الأمر بالتفصيل.

ما قصة عصام الشوالي مع الزقازيق؟

لا شك أن الهدف المارادوني الجميل الذي سجله محمد صلاح أمام مانشستر سيتي كان السبب الرئيسي في تبعثر الكلمات والأفكار والاسماء من عصام الشوالي وذكره لاسم الزقازيق بدلاً من نجريج.

لكن هذا لا يمنع وجود أكثر من قصة وحكاية طريفة بين عصام الشوالي والزقازيق دفعته نحو اختيارها دونًا عن باقي المدن المصرية بعدما نسي اسم مسقط رأس محمد صلاح «نجريج».

عائلة الشوالي؟

يتواجد في أكثر من مدينة بمحافظات الصعيد وبمحافظة الشرقية تحديدًا مثل «فاقوس وأبو كبير والزقازيق» أفرع عائلة الشوالي الذين انتشروا كذلك في دول شمال أفريقيا بعد هجرتهم من بلاد الحجاز والسعودية.

ويحمل المعلق الرياضي الشهير لقب عائلة الشوالي، وهو نفس لقب العائلة المنتشرة في محافظة الشرقية التي تُعد ثالث أكبر محافظة في مصر من حيث المساحة والتعداد السكاني بعد القاهرة والاسكندرية.

وسُميّت عائلة الشوالي بهذا الاسم نسبة لعمل أجداد العائلة في قوافل الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، فيما يخص حمل المؤن والأغذية المختلفة مثل الدقيق والقمح، عن طريق الحفاظ عليها في أشولة من كيس الخيش، ومن هنا أطلق عليهم الشوالي أو شوالي نسبة إلى عملهم في وضع البضائع في الأشولة.

وتتواجد أفرد عائلة شوالي في الشرقية بكثافة وفي بعض مدن الصعيد بمصر، وفي شمال ليبيا وتونس، مع تغيير طفيف في اللقب العائلي ما بين شوالي والشوالي.

السينما المصرية والزملاء

يتحدث عصام الشوالي دائمًا عن ولعه وعشقه للسينما المصرية أثناء تعليقه على المباريات المختلفة في قنوات بي إن سبورتس.

واسم مدينة الزقازيق ذكر عدة مرات في أفلام محمد سعد «اللمبي» وأحمد حلمي، بالاضافة إلى الأفلام القديمة لفنانين أمثال أحمد زكي ورشدي أباظة.

كما عمل رفقة عصام الشوالي في قنوات بي إن سبورتس العديد من الإعلاميين المصريين الذين تنحدر أصولهم من الزقازيق أمثال محمد عبده ومحمد الكواليني.

وحظى ذكر اسم عصام الشوالي لمدينة الزقازيق بدلاً من نجريج أثناء تعليقه على هدف محمد صلاح، بوابل من التعليقات الطريفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال محمد السيد بموقع تويتر «الشوالي في تعليقه على جون صلاح قال اسم بلدنا الزقازيق، عالمي يا صلاح زقزق يا زقازيق، متشكرين يا عم شوالي ومتشكرين يبو صلاح».

وقال أكرم «الشوالي بيقولك الله يا الزقايق»..وقال محمد عيد «بحس إن الشوالي خالتو مواليد الزقازيق، أي هدف لصلاح يتكلم عن الزقازيق».

وقال عبد الله (عبر تويتر أيضًا) «الشوالي رزع واحدة الله يا الزقازيق فجول صلاح اثبتلي اننا موجودين ومشهورين».

جدير بالذكر صناعة محمد صلاح لهدف ليفربول الأول أمام مانشستر سيتي، والذي تكفل السنغالي ساديو ماني بتسجيله، وبعد دقائق عدل فودين النتيجة لصالح السيتي 1/1، ليرد بعدها صلاح بهدفه المارادوني الرهيب، لكن لم يدم تقدم ليفربول لأكثر من 10 دقائق بتسجيل دي بروينه لهدف التعادل 2/2، لينتهي اللقاء على هذه النتيجة.