نتيجة مباراة نابولي وفيورنتينا في الدوري الايطالي – الجولة 7..الأزوري ينفرد بالصدارة

تعرف على نتيجة مباراة نابولي وفيورنتينا في الدوري الايطالي، ضمن مباريات اليوم الاحد 3 أكتوبر 2021، لحساب الجولة 7، والتي أقيمت على ملعب أرتيميو فرانكي (فلورنسا).

واصل نابولي تألقه بالعلامة الكاملة محققاً فوزه السابع توالياً في الدوري الإيطالي عندما قلب الطاولة على مضيفه الصعب فيورنتينا وانتصر عليه 2-1.

وعلى ملعب “أرتيميو فرناكي”، افتتح فيورنتينا التسجيل عن طريق الأرجنتيني لوكاس كوراتا (28)، قبل أن يدرك نابولي التعادل بهدف المكسيكي إرفينغ لوزانو (39)، ويخطف الفوز عن طريق الكوسوفي أمير رحماني (50).

وبهذا الفوز، سجل نابولي نقطته الحادية والعشرين بالعلامة الكاملة في صدارة الترتيب بفارق أربع نقاط عن إنتر ميلان الثاني الذي فاز على ساسولو 2-1 السبت، في حين تجمّد رصيد فيورنتينا عند النقطة 12 في المركز الخامس.

وقد يصبح ميلان في المركز الثاني لاحقاً بفارق نقطتين عن نابولي، في حال فوزه على أتالانتا بيرجامو في وقت لاحق.

وكان نابولي الذي يأمل في التتويج بلقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 1990، تكبّد أول خسارة له هذا الموسم عندما سقط أمام ضيفه سبارتاك موسكو الروسي 2-3 الخميس في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”.

بدأ المتصدر ببطء وتعرض للعقاب في الدقيقة 28 حين وضع لوكاس مارتينيز فيورنتينا في المقدمة عن استحقاق.

وكان الهدف جرس انذار لنابولي وتعادل هيرفينج لوزانو بعد عشر دقائق وذلك بعد أن تصدى بارتلومي دراجوفسكي حارس فيورنتينا ببراعة لركلة جزاء نفذها لورينتسو إنسيني.

وكان بإمكان فيكتور أوسيمن منح التقدم لنابولي قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة هوائية رائعة لكن الزوار لم ينتظروا كثيرا لإكمال الانتفاضة في الشوط الثاني وانتزعوا التقدم عبر أمير رحماني في الدقيقة 50.