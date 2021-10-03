أفضل لاعب في العالم حاليًا .. ردود الأفعال على تألق صلاح ضد مانشستر سيتي

أبهر النجم الدولي المصري «محمد صلاح» عشاق الساحرة المستديرة حول العالم بتألقه اللافت أمام مانشستر سيتي اليوم الاحد 3 أكتوبر 2021، بصناعته لهدف وتسجيله لآخر بطريقة مارادونية، ضمن الجولة السابعة في الدوري الانجليزي الممتاز.

واستقبل ليفربول نظيره مانشستر سيتي على ملعب آنفيلد روود في تمام الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي (2-2)، حيث تقدم الريدز بالهدف الأول في الدقيقة (59)، عن طريق النجم السنغالي ساديو ماني بصناعة من محمد صلاح.

وراوغ صلاح ظهير السيتي جواو كانسيلو على خط منتصف الملعب من الجهة اليمنى وانطلق بسرعة كبيرة نحو العمق ليعطي ماني تمريرة على طبق من ذهب حولها السنغالي في شباك إيدرسون مواريش بتسديدة متقنة.

وأدرك اللاعب الشاب فيل فودين هدف التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة (69)، وظهر صلاح مجددًا ليضع بنفسه ليفربول في المقدمة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة (76)، بطريقة رائعة حينما تلاعب بـ4 لاعبين.

واستلم مو صلاح تمريرة كورتيس جونس على يمين منطقة الجزاء وتخلص من رودري وفودين قبل أن يتلاعب ببيرناردو سيلفا وخوان لابورت مسددًا كرة قوية بقدمه اليمنى استقرت داخل الشباك.

ولكن النجم البلجيكي كيفين دي بروينه أبى أن ينتهي الوضع كما هو عليه ليخطف هدف التعادل للسيتزينس عند الدقيقة (81)، بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت في المدافع جويل ماتيب وتحولت داخل مرمى أليسون بيكر، لينتهي اللقاء بلا غالب ولا مغلوب.

ونال محمد صلاح حتى إشادة المنافسين قبل العشاق، واتفق الكثيرون بأنه أفضل لاعب في العالم حاليًا، كما تصدر اسمه موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الذي سنقتبس منه أبرز ردود الأفعال حول تألق النجم المصري في مباراة اليوم ضد مانشستر سيتي.

وتأتي ردة فعل نجم مانشستر يونايتد السابق «جاري نيفيل» في الصدارة، فعلى الرغم من العداوة التاريخية بينه وبين ليفربول، إلا أنه أثنى على هدف محمد صلاح الثاني ووصفه بأنه من كوكب آخر.

وصرح مدربه يورجن كلوب بأن هدف صلاح اليوم ليس الأول من نوعه: «ليس هذا هو الهدف الأول الذي سجله صلاح بهذا الشكل، أعتقد أنه سجل ضد نابولي وتوتنهام بنفس الطريقة، أنه هدف من الطراز العالمي البحت، يا له من لاعب. لقد صنع الهدف الأول أيضًا لساديو وكان هذا الهدف رائعًا كذلك».

وكتب أحد المنتمين لقناة مشجعي نادي ليفربول: «محمد صلاح لا يصدق. إذا كان هناك أي شخص في العالم يلعب بشكل أفضل منه الآن، فأنا لا أعرف من هو».

وكتبت قناة ESPN الأمريكية المشهورة: «محمد صلاح أفضل لاعب في العالم الآن.. اثبت بأن عيوننا خاطئة».

وكتب الصحفي الغاني المشهور غاري آل سميث: «يجب أن يكون محمد صلاح من أفضل 3 لاعبين في العالم في الوقت الحالي. وهو ليس الثالث».

وغردت مقدمة برامج قنوات بي تي سبورت البريطانية والكاتبة الصحفية جوليس بريتش: «يا له من هدف، مو صلاح يا عبقري، وبقدمه الضعيفة ايضًا، واو».

وصرح اسطورة ليفربول جيمي كاراجر: «مو صلاح اصبح من ضمن أفضل 11 لاعب في تاريخ ليفربول، أنه أحد أفضل الهدافين مع إيان راش وروجر هانت».