مهاجم يوفنتوس بديل إيموبيلي في قائمة إيطاليا لمواجهة إسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

أكد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أن روبيرتو مانشيني اختار مهاجم يوفنتوس “مويس كين” ليحل محل شيرو إيموبيلي خلال فترة التوقف الدولية المقبلة، حيث ستواجه إيطاليا منتخب إسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وتلعب إيطاليا أمام إسبانيا في نصف نهائي الأول في دوري الأمم الأوروبية يوم الأربعاء 6 أكتوبر الجاري على ملعب سان سيرو، على أن تواجه فرنسا منتخب بلجيكا في نصف النهائي الثاني يوم الخميس 7 من نفس الشهر.

وحصل مهاجم يوفنتوس على استدعاء ليحل محل مهاجم لاتسيو شيرو إيموبيلي، الذي تعرض لإصابة في العضلات وهو الآن على طاولة العلاج.

ولعب مهاجم إيفرتون السابق 45 دقيقة فقط في ديربي تورينو يوم السبت الماضي، ليستبدله ماسيميليانو أليجري بالكولومبي خوان كوادرادو في تبديل تكتيكي.

وسجل مهاجم البيانكونيري مويس كين أربعة أهداف في 10 مباريات دولية مع المنتخب الإيطالي الأول، وتبدو الفرصة مواتية لزيادة الغلة في الأدوار النهائية لدوري الأمم الأوروبية.

وكان كين قد حصل على استدعاء في التشكيلة الأولية لـبطولة يورو 2020 الماضية، ولكن تم حذفه في النهاية من قائمة الفريق المكونة من 26 لاعبًا، ما حرمه فرصة التتويج باللقب الأوروبي مع منتخب روبيرتو مانشيني.