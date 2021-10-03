موقعة ليفربول ومانشستر سيتي تنتهي على وقع تعادل مثير

المنامة - ياسر ابراهيم -

انتهت مباراة القمة في الدوري الإنكليزي الممتاز بين ليفربول وضيفه مانشستر سيتي بالتعادل المثير بهدفين لكل منهما الأحد على ملعب أنفيلد ضمن المرحلة السابعة من البطولة.



جاءت المباراة قوية ومثيرة تحديداً في شوطها الثاني الرائع حيث افتتح التسجيل ليفربول عن طريق لاعبه ساديو ماني في الدقيقة 59 قبل أن يتعادل فيل فودين لسيتي في الدقيقة 69، وفي الدقيقة 76 أحرز نجم الريدز محمد صلاح الهدف الثاني لفريقه ثم تعادل صانع ألعاب الضيوف كيفين دي بروين في الدقيقة 81.



وسجل محمد صلاح في شباك مانشستر سيتي هدف "مارادوني"، حيث استلم الكرة وراوغ كل مدافعي مانشستر ستي ثم أودع الكرة الشباك على طريقة الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييغو أرماندو مارادونا معلناً عن هدف التقدم لأصحاب الأرض وأحد أجمل أهداف الموسم!



بذلك رفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني على لائحة ترتيب فرق المسابقة بفارق نقطة خلف تشيلسي المتصدر ومتفوقاً بفارق نقطة على مانشستر سيتي الثالث برصيد 14 نقطة.



