ريال مدريد يتلقى خسارته الأولى بسقوطه أمام إسبانيول

المنامة - ياسر ابراهيم -

سقط ريال مدريد أمام مضيفه إسبانيول (1-2) الأحد في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم لكنه حافظ على موقعه في الصدارة بفارق الأهداف أمام أتلتيكو.



وتجمد رصيد النادي الملكي عند 17 نقطة ليفشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة توالياً إثر تعادله في الجولة السابقة على أرضه مع فياريال وخسارته المدوية أمام ضيفه أف سي شيريف المولدوفي يوم الثلاثاء الفائت في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.



وهي الخسارة الأولى لفريق المدرب كارلو أنشيلوني في الدوري بعد 5 انتصارات وتعادلين.



وعمّق إسبانيول من جراح ضيفه بهدفي راوول دي توماس (17) وأليكس فيدال (60) في حين سجّل الفرنسي كريم بنزيمة هدف ريال في الدقيقة 71 من عمر المباراة.