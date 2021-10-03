الامارات | هل يفوز محمد صلاح بجائزة أحسن لاعب في العالم.. ذهول بعد هدفه "الخيالي" في مانشستر سيتي (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن هل يفوز محمد صلاح بجائزة أحسن لاعب في العالم.. ذهول بعد هدفه "الخيالي" في مانشستر سيتي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصل نجم الكرة المصرية وهداف ليفربول والدوري الإنجليزي محمد صلاح، على الكثير من عبارات الثناء عقب هدفه" الخيالي" الذي سجله مساء اليوم الأحد في شباك مانشستر سيتي خلال المباراة التي أنتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وتلقى الفرعون المصري المديح من نجوم عالميين ومواقع متخصصة تغنت بهدفه في مانشستر سيتي وبقدراته الفنية والمهارية الكبيرة وقدرته الفائقة على المراوغة والتسجيل، ورشحته للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم عن العام 2021.

ويقدم محمد صلاح موسما استتثنائيا مع ليفربول خاصة في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وكتب شبكة ESPN الأميركية على موقعها في "تويتر" عقب هدف محمد صلاح أمام مانشستر سيتي في الأنفيلد:"محمد صلاح أفضل لاعب في العالم الآن.. أثبت أننا مخطئون".

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف إلى الهدف رقم 103 في مسابقة الدوري الإنجليزي، وبات الفرعون المصري على مقربة هدف وحيد من الإيفواري ديدييه دروغبا، الذي يعتلي صدارة ترتيب هدافي اللاعبين الإفارقة في مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 104 أهداف.

محمد صلاح آيضا سجل في المباراة السادسة على التوالي مع الريدز، آخر من فعل ذلك كان صلاح نفسه بـ 7 مباريات.

وعقب المباراة أكد محمد صلاح أنه سيشاهد الهدف عقب عودته إلى المنزل، وقال: "أعتقد أنه كان سيكون هدفا أكثر روعة في حال فزنا، لكنه هدف جيد بالتأكيد"، وقال مدرب ليفربول يورجن كلوب في مؤتمر صحافي بعد المباراة: "إنه ليس أول هدف يسجله صلاح بهذه الطريقة. أعتقد ضد نابولي وتوتنهام كان هناك أهدافا مشابهة، يا له من لاعب".

من جانبه قال أسطورة ليفربول جيمي كاراجر عن محمد صلاح: "لا أعتقد أن هناك لاعب أفضل منه في العالم"، فيما قال زميله في ليفربول أندي روبرتسون: "محمد صلاح لا يحظى بالمديح الكافي".

وسجل محمد صلاح، هدفه الثالث على التوالي في مباراته مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، حيث أصبح رصيده في كل البطولات مع ليفربول أمام مانشستر سيتي 7 أهداف بواقع 5 أهداف بمسابقة البريميرليج بجانب هدفين في دوري أبطال أوروبا.

وتساوى مانشستر سيتي في عدد الأهداف التي تم استقبالها من محمد صلاح، مع أندية برايتون وتوتنهام ونيوكاسل، الذين استقبلوا 5 أهداف من الفرعون المصري خلال مبارياتهم بمسابقة الدوري الإنجليزي، حيث لعب محمد صلاح 9 مباريات حتى الآن بقميص ليفربول أمام مانشستر سيتي.

وعادل محمد صلاح، أهداف جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، الذي كان يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد ستة أهداف، وتقاسم معه صدارة الهدافين حتى الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

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