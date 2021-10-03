 صراع انكليزي على نجم كالياري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

اشتدت المنافسة بين أندية توتنهام هوتسبير وليدز يونايتد للحصول على خدمات نجم فريق كالياري الايطالي، ناهيتان نانديز في الميركاتو الشتوي المقبل.



ويحاول مارسيلو بيلسا مدرب ليدز التعاقد مع اللاعب الاوروغوياني، الذي حاول ضمه في الصيف الماضي وذلك بعد مستواه المتميز في الكالتشيو الايطالي.

وينتهي عقد اللاعب مع كالياري نهاية صيف عام 2024، وشارك في المباريات السبعة الأخيرة لفريقه، لكنه لم يُسجل أو يصنع خلالها اي أهداف.

يذكر أن ناهيتان نانديز قد وصل إلي كالياري في صيف عام 2019، قادماً من بوكا جونيورز مقابل 18 مليون يورو.