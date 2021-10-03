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 الليغا: خيتافي يعرقل مسيرة سوسييداد نحو الصدارة وانتصار فياريال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

عرقل نادي ​خيتافي​ مسيرة نادي ​ريال سوسييداد​ نحو صدارة الليغا الاسبانية بعد ان اجبره على التعادل 1 - 1 في اللقاء الذي جمع بينهما لحساب الجولة الثامنة من البطولة.

النادي الباسكي كان يمني النفس باعتلاء صدارة الليغا بعد خسارة امام اسبانيول الا ان متذيل الترتيب والذي لم يحقق اي نقطة حتى الان وتلقى 7 هزائم متتالية كان له راي اخر وخطف نقطة منه وقاده للتعادل.

سجل هدف خيتافي ساندرو راميريز د 27 وعادل اويارزابال د 68 لسوسييداد.

وفي لقاء اخر حقق نادي ​فياريال​ فوزه الثاني هذا الموسم مقابل 5 تعادلات ودون هزيمة بعد ان تخطى ريال ​بيتيس​ العنيد بنتيجة 2 - 0 في اللقاء الذي جمع بينهما لحساب نفس الجولة.

سجل هدفا الغواصات الصفراء اللاعب ارنو غروينفيلد د 45 و 69.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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