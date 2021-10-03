 غوارديولا: يا لها من مباراة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

إعتبر مدرب ​مانشستر سيتي​، بيب ​غوارديولا​ أن التعادل 2-2 مع ليفربول بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان يعدّ أمراً جيداً.



وصرّح غوارديولا لشبكة "سكاي سبورتس": "يا لها من مباراة، هذا السبب وراء تواجد ليفربول والسيتي في المنافسة في آخر السنوات، وذلك لرغبتنا في اللعب بتلك الصورة، لسوء الحظ لم نحقق الانتصار، ولكن لم نخسر أيضاً".

وأضاف: "هذه المباراة الدليل على أن البريمييرليغ هو الأفضل، فالمباراة يمكن أن تحسم لأي فريق، كانت مواجهة رائعة حقاً".

وتابع بشأن نتيجة المباراة: "لا يمكن تغييرها، أعرف صعوبة الأمر أمام هؤلاء اللاعبون وهذا المدرب، في كل مرة نواجههم يكون التحدي كبيراً، الطريقة التي لعبنا بها في ستامفورد بريدج وفي باريس وهنا تظهر أننا فريق عظيم".

وختم غوارديولا: "عندما تخسر في باريس بعد الطريقة التي لعبنا بها، وتتعادل اليوم، يكون الأمر جيداً، أدعو أن يعود اللاعبين بأمان من التوقف الدولي".