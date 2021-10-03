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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رقم تاريخي لمورينيو بعد فوز روما على امبولي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021
تمكن نادي روما من تحقيق الفوز على حساب إمبولي بنتيجة هدفين مقابل لاشيء ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الايطالي.
وبهذا الفوز، إستطاع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أن يحقق رقما تاريخيا شخصيا له في الدوري الايطالي، حيث بات يحمل الرقم القياسي في تاريخ الـ SerieA (بحقبة الـ3نقاط) لأطول سلسلة لا هزيمة على أرضه ( 42 مُباراة على أرض فريقه في الدوري الايطالي، لم يخسر أي واحدة منها).
ودرّب مورينيو نادي الانتر موسم 2008-2009 و2009-2010 قبل أن يعود إلى إيطاليا من بوابة روما.