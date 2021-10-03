 رقم تاريخي لمورينيو بعد فوز روما على امبولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

تمكن نادي روما من تحقيق الفوز على حساب إمبولي بنتيجة هدفين مقابل لاشيء ضمن منافسات الجولة السابعة من ​الدوري الايطالي​.



وبهذا الفوز، إستطاع المدرب البرتغالي ​جوزيه مورينيو​ أن يحقق رقما تاريخيا شخصيا له في الدوري الايطالي، حيث بات يحمل الرقم القياسي في تاريخ الـ SerieA (بحقبة الـ3نقاط) لأطول سلسلة لا هزيمة على أرضه ( 42 مُباراة على أرض فريقه في الدوري الايطالي، لم يخسر أي واحدة منها).

ودرّب مورينيو نادي الانتر موسم 2008-2009 و2009-2010 قبل أن يعود إلى إيطاليا من بوابة روما.