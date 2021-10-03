 الكالتشيو: نابولي يواصل تحليقه بالصّدارة وروما يستعيد توازنه بتخطي امبولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

ضمن منافسات الجولة السابعة من ​الدوري الايطالي​، واصل ​نابولي​ عروضه الممتازة محققا الفوز السابع على التوالي، هذه المرة على حساب ​فيورنتينا​ في ملعب أرتيميو فرانكي، ليتربّع على عرش صدارة ​الكالتشيو​.



وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، بعدما تقدم فيورنتينا أصحاب الأرض، عن طريق غونزاليز، قبل أن يعادل هرفينغ لوزانو النتيجة، وشهد الشوط الأول إضاعة ركلة جزاء لنابولي سددها لورنزو انسيني. وفي الشوط الثاني، إستطاع المدافع أمير رحماني في الدقيقة 50.

وفي لقاء آخر على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الايطالية، إستطاع ​روما​ أن يعود إلى سكّة الإنتصارات ونسيان خسارة الديربي أمام لاتسيو في الجولة الماضية، وحقق فوزا مهما على حساب إمبولي بنتيجة هدفين مقابل لاشيء.

وأنهى الجيالوروسو الشوط الأول متقدما بهدف سجله لورنزو بيليغريني، ومع مطلع الشوط الثاني أضاف الأرميني هنريك مختياريان الهدف الثاني لصالح فريق المدرب ​جوزيه مورينيو​.