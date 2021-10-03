 روبرتو بديل مينديز في قائمة منتخب اسبانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

استبعد لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا، برايس مينديز نجم وسط سيلتا فيغو من قائمته التي ستخوض المرحلة النهائية لدوري الأمم الأوروبية، واستدعى بدلاً منه سيرجي ​روبرتو​ لاعب برشلونة.



واستدعى إنريكي لاعب فيغو بعد الإصابة العضلية التي لحقت ببيدري لاعب برشلونة.

لكن مينديز عانى بدوره من مشكلة في مباراة إلتشي اليوم، ما أجبر مدرب "لا روخا" على استبعاده هو الآخر، واستدعاء روبرتو بدلا منه.

وجاءت قائمة منتخب إسبانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون ودافيد دي خيا وروبرت سانشيز.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا وبيدرو بورو وإريك غارسيا وإيميريك لابورت وإينيغو مارتينيز وباو توريس وسيرجيو ريغيلون وماركوس ألونسو.

خط الوسط: رودري وسيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبرتو وغابي وكوكي وميكيل ميرينو.

خط الهجوم: بابلو فورناليس وبريان خيل وفيران توريس وبابلو سارابيا وميكيل أويارزابال ويريمي بينو.