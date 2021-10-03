شكرا لقرائتكم خبر 300 رباع ورباعة يطمحون لكأس العالم بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يفتتح نائب وزير الرياضة بدر القاضي نيابة عن وزير الرياضة اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي، اليوم في جدة، بطولة كأس العالم لرفع الأثقال للشباب تحت 17 عاما بتنظيم من الاتحاد السعودي لرفع الأثقال بحضور رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال مايكل إيراني ورئيس الاتحاد السعودي للعبة رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة محمد الحربي.

وتستمر البطولة التي تنظم في السعودي للمرة الأولى حتى 12 أكتوبر الحالي، بمشاركة أكثر من 300 رباع ورباعة، يمثلون 54 دولة من مختلف دول العالم.

وقال وزير الرياضة كلمة بهذه المناسبة نشرها الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لرفع الأثقال جاء فيها» استضافة هذه البطولة للمرة الأولى في تاريخ المملكة رغم الظروف التي يمر بها العالم جراء جائحة فيروس كورونا، يجسد الدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من قبل قيادتنا الرشيدة، نحو تحقيق مستهدفات رؤيتنا رؤية المملكة 2030 وتطوير الرياضات بمختلف مسمياتها وأنواعها، والمساهمة في نمو الناتج المحلي».

رئيس

ورحب وزير الرياضة بكافة اللاعبين المشاركين من مختلف دول العالم في بلدهم الثاني السعودية، متمنيا لهم طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في هذه البطولة، وتقديم مستويات فنية مميزة.

ويمثل السعودية 13 رباعا ورباعة وهم: محمد المرزوق، حسن المرزوق، علي مجيد، حسين الدحيلب، أمجد الغانم، جواد الشاخوري، عبدالله الأحمد، ليث الباقر، يوسف المدرهم، جاسم الزوري، رفيف مطلق، ذكرى خرمي وليان القرشي.

وكانت محافظة جدة بدأت في استقبال مسؤولي الاتحاد الدولي للعبة، وأفراد البعثات المشاركة، منذ يومين قبل أن يتم تسكينهم بعدد من الفنادق المخصصة للبطولة بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

كما باشر عدد من اللاعبين تدريباتهم الخاصة قبل بدء المنافسة رسميا.