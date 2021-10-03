​إجازات خارجية لأجانب الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استغل المحترفون الأجانب بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مكافأة الإجازة التي منحت لهم من قبل المدير الفني، الروماني كوزمين كونترا عقب الفوز على الأهلي 2/ 0 ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالسفر إلى خارج المملكة.

وكانت مسابقة الدوري قد توقفت عقب لقاءات الجولة السابعة لبدء معسكر المنتخب السعودي الأول الذي يستعد لمواجهة منتخب اليابان والصين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

من جانبه، يناقش الجهاز الإداري بالفريق، المدرب كونترا ومساعدوه فيما يخص البرنامج التدريبي استغلال فترة التوقف الحالية واستدعاء عدد من لاعبي درجة الشباب لسد النقص في الفريق بسبب تواجد عدد من اللاعبين مع المنتخب، وهم سعود عبدالحميد وفهد المولد وعبدالإله المالكي وعبدالرحمن العبود.

كما سيواجه الاتحاد نظيره الفيحاء في لقاء ودي وحيد ضمن البرنامج التدريبي الذي سيبدأ يوم الأربعاء المقبل، فيما سيتم تخصيص تدريبات مكثفة للمهاجم يوسف نياكاتي بهدف تجهيزه بشكل أفضل عند استئناف الدوري.

وما زالت إدارة النادي تعمل على توفير مبالغ مالية من أجل استكمال اشتراطات استخراج الرخصة الآسيوية، إلى جانب تجديد عقد المدافع سعود عبدالحميد الذي يواجه اشتراطات من وكيل أعماله فهد باقديم فيما يخص مسألة آلية وقيمة الدفعات.